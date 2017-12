Pesquisa dá vitória a Duarte em eleições do Partido Colorado O presidente do Paraguai, Nicanor Duarte, venceu neste domingo por grande maioria nas eleições para a liderança do Partido Colorado, governista, com mais do 60% dos votos, segundo uma pesquisa a boca-de-urna. Essa enquete, feita em conjunto pela Rádio "Ñanduti" e pelo jornal "ABC Color" concede cerca de 34% dos votos ao principal rival de Duarte, o empresário Osvaldo Domínguez, representante do setor conservador que apoiou a ditadura de Alfredo Stroessner. Pouco mais de 1,5 milhão de militantes do partido, no poder desde 1947, foram convocados a escolher seu novo líder, os 90 membros da Junta de Governo e seus dirigentes regionais e locais.