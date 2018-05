Pesquisa dá vitória a Humala em 2º turno no peru

No primeiro turno, em 10 de abril, Humala obteve 31,69% dos votos, enquanto a filha de Fujimori recebeu 23,55%. Segundo a pesquisa, a maior parte dos votos do candidatos Pedro Kuczynski e Luis Castañeda, que ficaram em terceiro e quinto lugar no primeiro turno, iriam para Keiko. Os eleitores do candidato Alejandro Toledo, que ficou em quarto, penderiam para Humala.

A pesquisa mostra que, neste momento, Keiko, uma defensora do livre mercado, leva vantagem sobre Humala em Lima, a praça eleitoral mais numerosa. Humala, por sua vez, um crítico do liberalismo, é popular no restante do país. Keiko tem mais eleitores nos setores mais ricos do país, enquanto Humala consegue mais simpatizantes em áreas mais pobres. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.