Pesquisa de instituto norte-americano aponta vitória de John Kerry Pesquisa do Instituto Zogby, um dos mais conceituados dos Estados Unidos, apontou o democrata John Kerry como o vencedor das eleições presidenciais norte-americanas. Segundo a pesquisa, o candidato democrata contaria com 311 dos 538 votos eleitorais do país, contra 213 do atual presidente George W. Bush. Quatorze votos eleitorais - cinco de Nevada e nove do Colorado - onde a disputa está muito apertada, ainda permanecem indefinidos. Para ser eleito, o candidato à presidência dos EUA precisa ganhar pelo menos 270 votos eleitorais. A pesquisa foi feita pelo telefone, com 955 possíveis eleitores norte-americanos, nas últimas 24 horas.