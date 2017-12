Pesquisa do LA Times mostra Bush e Kerry empatados Pesquisa de intenção de voto publicada pelo jornal Los Angeles Times indica que o presidente George W. Bush e o senador democrata John Kerry estão empatados com 48% das preferências entre os eleitores prováveis, enquanto o independente Ralph Nader tem 1%; os eleitores indecisos seriam 3%. Sem o nome de Ralph Nader na cédula, Bush lidera com 49% das preferências, enquanto Kerry tem 48%; também neste caso, os indecisos são 3%. A pesquisa ouviu 1.698 eleitores registrados, dos quais 881 foram qualificados como eleitores prováveis. A pesquisa, feita entre quinta-feira e sábado da semana passada, tem uma margem de erro de 3 pontos porcentuais.