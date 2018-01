Pesquisa eleitoral aponta vitória de Macron na França no 2º turno

PARIS - A pesquisa de opinião BVA, da Orange, divulgada neste sábado, 18, indica que o candidato independente Emmanuel Macron tem mais chances de vencer a corrida eleitoral na França. O candidato tem 25% das intenções de voto no segundo turno, mas venceria a disputa no segundo contra a candidata da extrema-direita, Marine Le Pen.

No segundo turno, a pesquisa indica que Macron teria 62% dos votos contra 38% de Le Pen. A primeira parte do pleito ocorre em 23 de abril e a segunda, caso haja, em 7 de maio.

O candidato socialista, Benoît Hamon, continua perdendo apoio da opinião pública em seu país. Ele perdeu 1% na última semana, chegando a 12,5% de apoio do eleitorado, em quarto lugar no primeiro turno, atrás da representante da extrema direita Marine Le Pen, que tem 26%, de Macron, com 25% e do conservador François Fillon com 19,5%.

A pesquisa foi realizada pela Internet entre os dias 15 e 17 de março e ouviu 1.425 pessoas. A margem de erro é de 2,6 pontos porcentuais para mais ou para menos. / Reuters