Pesquisa eleitoral dá pequena vantagem a Bush sobre Dean Pesquisa de intenção de voto da Zogby International indica que o presidente George W. Bush, do Partido Republicano, tem uma pequena vantagem sobre o mais provável candidato do Partido Democrata, Howard Dean, neste início de campanha para a eleição presidencial de novembro. Caso a eleição se realizasse agora, Bush venceria Dean por 51% a 45%. Nos Estados em que Bush venceu em 2000, o presidente tem 60% de aprovação, para 46% de aprovação nos Estados onde foi batido pelo democrata Al Gore. Nos Estados ganhos por Bush há três anos, 50% dos entrevistados disseram que o presidente deveria ser reeleito, enquanto 42% gostariam de ver outro presidente na Casa Branca. Nos Estados onde Gore venceu, 41% disseram que Bush deveria ser reeleito e 51% afirmaram que gostariam de ter outro presidente. O resultado da eleição de 2000, na qual Gore obteve mais votos populares, mas Bush reuniu mais votos no Colégio Eleitoral, ainda provoca divisões entre os eleitores. Nos Estados ganhos por Bush, 62% dos entrevistados disseram que sua eleição foi legítima e 32% opinaram que a eleição foi "roubada" pelos republicanos. Nos Estados ganhos por Gore, 50% disseram que a eleição de Bush foi legítima e 44%, que não. A pesquisa ouviu 1.200 eleitores entre os dias 15 e 17 de dezembro. A margem de erro não foi divulgada.