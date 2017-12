Pesquisa: fast food só engorda (mais) os gordos Crianças obesas parecem ser mais insaciáveis com as delícias da fast food, segundo uma pesquisa americana. Elas se enchem de comidas nada saudáveis muito mais avidamente que os adolescentes de peso normal e estão menos preparadas para compensar o excesso, comendo moderadamente no resto do dia. A pesquisa, apresentada no encontro anual da Associação Norte-Americana para Estudo da Obesidade, terminada ontem, é a última tentativa dos especialistas de encontrar a ligação que suspeitam existir entre fast food e os cada vez mais assustadores índices de obesidade nos Estados Unidos, que agora atinge um entre cada dez crianças e adolescentes americanos. Ainda que a janela do drive-through seja sempre amaldiçoada como culpada dos enormes e crescentes problemas de saúde americanos, seu papel exato é menos claro, uma vez que as pessoas são indulgentes com vários outros de seus maus hábitos, inclusive o de fazer pouco exercício. Certamente os alimentos podem ser pesados e ter altíssimos níveis de caloria, mas muitos não acham que em um ocasional cheeseburger triplo com bacon possa engordar. ?Todo mundo está comendo fast food em todos os grupos sócio-econômicos?, diz Dr. David Ludwig, um especialista em obesidade infantil. ?Mas se todos estão comendo, por que certas pessoas permanecem magras?? Sua equipe, do Children?s Hospital de Boston, dispôs-se a descobrir a resposta através de uma experiência com voluntários ? 26 crianças obesas e 28 de peso normal. ?Coma mais ou menos do que gostaria, até que se sinta saciado?, foi proposto às crianças. ?Há muita comida disponível e você pode comer tanto quanto quiser.? Cada uma começou com um lanche super-reforçada de nugget de frango, batatas fritas, coca-cola e doces, que somava 2.100 calorias. E comeram tudo. Gordas ou magras, as crianças devoraram comida em abundância. ?Eles consumiram mais da metade das calorias que necessitavam para o dia inteiro em cerca de 20 minutos?, diz Ludwig. Mas, no fim, os garotos obesos comeram mais. Eles absorveram 67% de suas calorias diárias de uma vez, enquanto que os de peso normal ficaram com 57%. A seguir, os pesquisadores fizeram um levantamento de surpresa, para ver quanto os mesmos adolescentes comeriam depois, por conta própria. No dia em que comeram fast food, os garotos obesos consumiram 400 calorias a mais do que o que ingeriam normalmente em casa. Os magros, ao contrário, mantiveram o total de calorias a que estavam acostumados, com fast food ou sem. Os pesquisadores concluíram que as crianças acima do peso são mais suscetíveis a engordar com fast food porque não têm ? ou perderam ? o mecanismo de compensação, que as faria reduzir a alimentação depois de uma festa num McDonald?s.