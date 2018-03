Pesquisa Gallup dá vantagem de 9 pontos para Obama A mais recente pesquisa do Instituto Gallup sobre a eleição presidencial nos EUA mostra o democrata Barack Obama com vantagem de nove pontos porcentuais sobre o republicano John McCain. Trata-se do melhor desempenho de Obama desde que o instituto começou a fazer esses levantamentos, em março. A pesquisa foi realizada entre 24 e 26 de julho, durante os últimos dias da viagem de Obama ao Afeganistão, Oriente Médio e Europa. Do total de 2.692 eleitores registrados entrevistados, 49% disseram que votarão em Obama, enquanto 40% disseram que votarão em McCain. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos. De acordo com o levantamento do Gallup, uma das razões para o crescimento da intenção de voto em Obama foi a forte cobertura da viagem pela imprensa americana, o que pode ter melhorado a percepção que o eleitor tinha do democrata em política externa. Obama sempre foi criticado por McCain pela suposta falta de experiência no tema.