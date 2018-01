Pesquisa indica 40% de votos para o Fatah e 29% para o Hamas O movimento governista palestino Fatah obteria em torno de 40% dos votos e o fundamentalista Hamas 29% nas eleições legislativas previstas para a próxima quarta-feira, revelam os dados de uma nova pesquisa. O estudo, elaborado pelo Centro Palestino para a Opinião Pública, dirigido pelo professor Nabil Kukali, indica que o movimento liderado por Mahmoud Abbas conseguiria 39,6% dos votos. Em comparação, o Hamas obteria em torno de 28,8%. A pesquisa também mostra que o Partido Palestina Independente, liderado pelo cardiologista Mustafá Barghouthi, seria a terceira formação mais votada, com 7,7% do apoio do eleitorado. As onze formações que concorrem a estas eleições, as segundas legislativas realizadas nos territórios palestinos desde 1996, devem hoje redobrar suas atividades de campanha eleitoral, pois é o último dia antes da jornada de descanso antes da votação. As forças de segurança da Autoridade Nacional Palestina (ANP) votaram no sábado passado para poder cumprir sua missão de manter a ordem durante a jornada eleitoral. Israel cessou a partir de hoje, segunda-feira, e até o fim das eleições, suas operações na Cisjordânia, Gaza e Jerusalém Oriental, para facilitar o processo eleitoral. Fontes militares disseram nesta segunda-feira que só atuarão caso recebam informação sobre uma ameaça iminente por parte de organizações armadas para atacar alvos israelenses.