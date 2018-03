Pesquisa indica que 11% dos americanos já votaram Pesquisa do Gallup divulgada hoje na página do instituto na internet indica que 11% dos eleitores americanos registrados já votaram antecipadamente - a votação antecipada foi aberta em vários estados e irá até o dia 2 de novembro. A pesquisa indica que outros 19% dos eleitores registrados que desejam votar (o voto é facultativo) pretendem fazê-lo até o dia 2. Tanto partidários do candidato democrata à presidência Barack Obama quanto do republicano John McCain decidiram antecipar o voto. A pesquisa do Gallup indica que mais eleitores registrados decidiram antecipar o voto nas eleições de 2008. No mesmo período de outubro antes das eleições de 2004, 9% dos eleitores registrados haviam votado e 13% pretendiam votar antes do dia das eleições. A pesquisa Gallup entrevistou 2.717 eleitores registrados, todos maiores de 18 anos, entre 20 e 22 de outubro.