Pesquisa mostra aumento da popularidade de Bush Uma pesquisa realizada pela empresa Pew Research Center (PRC) confirmou um aumento da popularidade do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, de 60% em agosto para 67% hoje. Uma das razões da recuperação da popularidade de Bush, na opinião da PRC, foi sua forte presença pública nas últimas semanas. Outro motivo seria "o modo como Bush soube explicar" à opinião pública o "caso Iraque". Depois dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 contra os Estados Unidos e do começo da guerra no Afeganistão, a popularidade de Bush atingiu 90%. Após este nível recorde, os índices de aprovação começaram a cair, estacionando em torno de 60% em agosto. A popularidade de Bush voltou a subir depois que o líder americano começou sua campanha contra o Iraque.