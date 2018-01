Pesquisa mostra Bush e Kerry em empate técnico O presidente americano, George W. Bush, que disputa um segundo mandato, e o candidato democrata à presidência, John Kerry, mantém paridade nas intenções de voto. A informação foi divulgada hoje, em uma pesquisa. Kerry e o aspirante à vice-presidência, John Edwards, têm 47% das preferências dos consultados. Enquanto isso, Bush e seu companheiro Dick Cheney estão com 46%. O terceiro candidato, o independente Ralph Nader, está com 4%. A pesquisa foi realizada pela empresa Gallup para o jornal USA Today e para a CNN. Ela confirma a incerteza sobre o resultados das eleições, pouco antes da Convenção democrata que irá acontecer em Boston, na próxima semana. Considerando uma margem de erro de 4 pontos porcentuais, Bush e Kerry estão tecnicamente empatados no momento, e o papel de Nader se mostra fundamental.