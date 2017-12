Pesquisa mostra Bush perdendo terreno Em meio a um crescente desencantamento do público americano com a guerra no Iraque, o presidente George W. Bush perdeu terreno numa questão que é considerada crucial para as próximas eleições: a luta contra o terrorismo. De acordo com nova pesquisa promovida em conjunto pelo jornal americano Washington Post e a emissora de televisão ABC News, exatamente metade do país aprova a maneira como Bush conduz a guerra americana ao terrorismo, menos 13 pontos porcentuais desde abril. Quase dois meses atrás, Bush superava confortavelmente John Kerry, o virtual candidato democrata, por 21 pontos porcentuais quando os eleitores foram perguntados em qual deles confiavam mais para lidar com a ameaça terrorista. Hoje, o país está igualmente dividido, com 48% preferindo Kerry e 47% favorecendo Bush, de acordo com a sondagem. Com menos de 10 dias para os Estados Unidos devolverem o poder de governo ao Iraque, a pesquisa mostra que os americanos estão divididos sobre os custos e benefícios da guerra. Conselheiros de campanha de Bush e Kerry acreditam que as conclusões dos eleitores sobre Bush e Iraque vão ter um papel decisivo no desfecho da eleição de novembro. Pouco menos da metade dos pesquisados - 47% - dizem que valeu ir à guerra contra o Iraque, enquanto 52% dizem que não valeu, o maior nível de desaprovação registrado nas pesquisas Post-ABC News. A pesquisa ouviu 1.201 adultos entre 17 e 20 de junho e tem uma margem de erro para mais ou para menos de três pontos porcentuais.