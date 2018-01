Pesquisa mostra Chirac entre 76% e 81,5% dos votos A abstenção poderá marcar a diferença no resultado do segundo turno das eleições presidenciais francesas, que acontece amanhã, entre o direitista Jacques Chirac e o ultradireitista Jean-Marie Le Pen. Se a abstenção for alta - diz uma sondagem da CSA publicada no jornal La Tribune, de Genebra (Suíça), o presidente Chirac ganhará com 76% dos votos contra 24% para Le Pen. Mas se a abstenção for de 16% - porcentagem considerada baixa -, a diferença poderá ser de 81,5% para Chirac contra 16% para a ultradireitista Frente Nacional (FN), o partido de Le Pen. A empresa de pesquisas apresenta uma intenção de voto nédia de 80% para Chirac e 20% para Le Pen, com uma abstenção de 19% e cerca de 4% dos votos em branco ou nulos. O primeiro-ministro Lionel Jospin não votará pessoalmente nas eleições de amanhã, delegando essa tarefa a um procurador, como permite a lei francesa. Cristian Brunet, prefeito da cidade de Cintegabelle, no sudoeste da França, o domicílio eleitoral de Jospin, anunciou que um funcionário deverá votar pelo primeiro-ministro. Jospin vai renunciar após serem divulgados os resultados oficiais. Derrotado no dia 21, ele pediu votos contra Jean-Marie Le Pen, mas nunca citou nominalmente o presidente Jacques Chirac. Le Pen desafiou hoje os líderes europeus a provarem que são menos racistas do que ele. Em entrevista à BBC, o candidato extremista comparou a política imigratória do governo trabalhista britânico à da Frente Nacional. "Não sou mais racista que Tony Blair. Se for eleito, enviarei todos os imigrantes retidos em Sangatte para a Inglaterra e quero ver se o primeiro-ministro britânico é menos racista que eu", afirmou o candidato de extrema direita, referindo-se ao campo de Sangatte, no norte da França, onde ficam detidos os ilegais que querem cruzar o Canal da Mancha.