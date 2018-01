Pesquisa mostra desaprovação dos ingleses a Bush Às vésperas de uma visita à Inglaterra, George W. Bush pode preparar-se para uma recepção não tão calorosa. A maioria dos ingleses acredita que a posição internacional dos Estados Unidos foi abalada sob Bush e não gosta da forma como ele conduz a situação no Iraque, segundo pesquisa publicada hoje pelo jornal The Times. Segundo a pesquisa, 50% dos entrevistados disseram que a posição dos EUA no cenário internacional foi rebaixada e 60% discordam da forma que enfrenta o problema iraquiano. Bush e sua mulher, Laura, farão uma visita de três dias a Inglaterra na próxima semana e serão hóspedes da rainha Elizabeth II, no Palácio de Buckingham. O primeiro-ministro Tony Blair tem sido o mais fiel aliado de Washington na guerra ao terror e seu principal parceiro na coalizão que ocupa o Iraque. Mas a maioria inglesa se opôs à guerra como forma de desalojar Saddam Hussein e critica a ligação forte de Blair com Bush.