Pesquisa mostra empate técnico entre Fatah e Hamas Segundo uma pesquisa telefônica realizada pela Universidade de Najah, na Cisjordânia, o partido governista Fatah e o movimento Islâmico Hamas devem apresentar votações muito parecidas nas eleições parlamentares palestinas desta quarta-feira. Um dos pesquisadores da universidade, que aceitou falar sob condição de anonimato, disse que a Fatah obteve 45,2% das intenções de voto, enquanto o Hamas contaria com o apoio de 42,4% dos 6.500 eleitores consultados. A margem de erro é de 5%. Ainda segundo essa mesma fonte, o partido liderado por Salam Fayyad, a Terceira Via, aparece em terceiro lugar. O Canal 2 israelense também divulgou resultados semelhantes em uma pesquisa realizada com eleitores palestinos. A Fatah contaria com 43% dos votos, enquanto o Hamas aparece com 32% das intenções. Os outros partidos teriam o apoio de 25% dos eleitores. A rede de TV não disse onde e nem como o levantamento foi conduzido. Aproximadamente 78% dos 1,3 milhões de eleitores participaram do pleito, informou a comissão eleitoral palestina.