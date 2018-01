Pesquisa mostra ex-general na frente na Indonésia O ex-general do Exército Susilo Bambang Yudhoyono venceu as primeiras eleições diretas para presidente da Indonésia, mas é praticamente certa a realização de um segundo turno em setembro, informa uma pesquisa feita pela National Democratic Institute, firma privada com base em Washington. As eleições foram realizadas seis anos depois da queda do ditador Suharto e são consideradas um passo fundamental na transição à democracia. A Indonésia é o maior país muçulmano do mundo, com 212 milhões de habitantes e 153 milhões de eleitores. Yudhoyono é um popular general que organizou a luta contra o terrorismo islâmico no país. A pesquisa mostrou que ele está à frente, com 33,9% dos votos, seguido pela presidente Megawati Sukarnoputri (24,9%) e outro ex-general, Wiranto (23,8%). O anúncio dos resultados oficiais das eleições deverá demorar ainda alguns dias, porque autoridades ordenaram a recontagem de milhares de votos considerados inválidos.