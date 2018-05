Pesquisa mostra Humala na frente em eleições no Peru Uma pesquisa eleitoral realizada no Peru e divulgada neste domingo, duas semanas depois do primeiro turno da eleição presidencial peruana e seis semanas antes do segundo turno, mostrou o candidato da esquerda nacionalista, Ollanta Humala, na liderança com 42% de apoio. A pesquisa é a primeira desde 10 de abril.