Pesquisa mostra Kirchner atrás de opositor na Argentina A máquina do governo da presidente Cristina Kirchner, suas políticas clientelistas, e a mobilização dos caciques do governista Partido Peronista nos empobrecidos municípios da Grande Buenos Aires não estariam sendo suficientes para assegurar ao ex-presidente Néstor Kirchner (2003-2007) uma vitória nas decisivas eleições parlamentares do dia 28 de junho. Faltando apenas três semanas da ida dos argentinos às urnas, uma pesquisa da consultoria Poliarquia indica que Kirchner, a cabeça da lista de candidatos a deputado federal pelo Peronismo e sua sublegenda Frente pela Vitória na província de Buenos Aires, ficaria em segundo lugar, atrás do opositor Francisco de Narváez.