Pesquisa mostra ligeira vantagem de Bush sobre Kerry O presidente George W. Bush abriu pequena vantagem sobre o senador John Kerry na corrida pela Casa Branca, segundo pesquisa da Asociated Press que, no entanto, traz algumas boas notícias para os democratas. A entrada do senador John Edwards na disputa ao lado de Kerry parece ter aumentado a popularidade do candidato do Partido Democrata no sul dos EUA e entre eleitores de baixa renda. A pesquisa AP-Ipsos mostra Bush com 49% das intenções de voto, contra 45% de Kerry e Ralph Nader com 3%. A margem de erro é de 3,5%. Um mês atrás, Bush e Kerry estavam empatados e Nader tinha 6%. As entrevistas para a pesquisa tiveram início na segunda-feira, véspera no anúncio de Edwards como parceiro de chapa de Kerry, e prosseguiram na terça e na quarta. Sobre as chapas completas, 50% dos entrevistados preferem Bush-Cheney e 46%, Kerry-Edwards, dentro da margem de erro desta parte da pesquisa, que é de 4,5%.