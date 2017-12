Pesquisa mostra que Alan García tem 69% de aprovação O presidente eleito no Peru, Alan García, que assumirá seu cargo no próximo dia 28 de julho por um período de cinco anos, tem 69% de aprovação, segundo uma pesquisa de opinião publicada neste domingo pelo jornal El Comercio. Na pesquisa, 43% dos entrevistados pela empresa Apoyo, Opinión y Mercado disse que votou em García no segundo turno presidencial de 4 de junho devido porque considerou o candidato "o mal menor" contra o nacionalista Ollanta Humala. Outros 55% das 487 pessoas entrevistadas em Lima entre 14 e 16 de junho passado expressou que confia no dirigente do Partido Aprista Peruano (PAP), que governou o Peru entre 1985 e 1990, e semelhante proporção acredita que sua vitória nas urnas terá efeito positivo para o Peru. Outros 41% consideraram que García, criticado por sua gestão anterior que deixou, entre outros, uma inflação acumulada de mais de 7.000%, já aprendeu com os erros do passado e fará um governo melhor. A pesquisa divulgada pelo El Comercio revelou que a maior preocupação dos entrevistados não é a gestão responsável da economia, mas a eventual monopolização dos militantes apristas dos cargos no setor público. Segundo a pesquisa, 85% dos peruanos estão a favor de que o primeiro-ministro do Governo de García seja independente, enquanto 55% acreditam que Alan García convocará os profissionais mais capacitados para os diferentes cargos do Estado.