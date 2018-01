Pesquisa mostra que Ben Carson lidera disputa entre republicanos para 2016

WASHINGTON - O neurocirurgião aposentado Ben Carson assumiu nas últimas semanas a liderança das enquetes de opinião para ser o indicado do Partido Republicano às eleições presidenciais dos Estados Unidos de 2016. Pesquisa mais recente realizada no país já lhe dá uma ampla margem sobre o segundo colocado, o magnata Donald Trump.

Uma pesquisa publicada na segunda-feira e realizada conjuntamente pela NBC e o jornal The Wall Street Journal revela que Carson conta com 29% de apoio entre os potenciais eleitores conservadores, número mais alto obtido até agora por qualquer candidato. O magnata imobiliário Donald Trump segue com 23%.

Carson e Trump, dois aspirantes que não provêm do mundo da política e que nada têm a ver com o Partido Republicano, lideram há meses todas as enquetes, ocupando o primeiro e segundo lugar, ainda que em ordens diferentes.

O terceiro colocado nas pesquisas é o senador hispânico pela Flórida Marco Rubio, com 11% de apoio, quase empatado com o senador pelo Texas Ted Cruz, com 10%.

O grande favorito à indicação, o ex-governador da Flórida Jeb Bush, se encontra em quinto lugar com 8%, o que confirma seu mau momento.

Na última sondagem, no começo de outubro, Trump estava em primeiro lugar com 25% de apoio e Carson em segundo com 22%.

A pesquisa da NBC e The Wall Street Journal foi realizada entre 25 e 29 de outubro com 400 eleitores republicanos e apresenta uma margem de erro de 4,9 pontos porcentuais. /EFE