Pesquisa mostra vitória de governistas no Casaquistão O partido Nur Otan, do presidente Nursultan Nazarbayev, deve garantir a vitória nas eleições parlamentares do Casaquistão com 81% dos votos, mostrou hoje uma pesquisa de boca de urna. O partido Ak-Zhol e o Partido Comunista ficariam com 7,3% dos votos cada, de acordo com a pesquisa do Instituto de Democracia. O mínimo para garantir assentos no Parlamento é 7%. As informações são da Dow Jones.