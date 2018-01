Pesquisa para 2º turno mostra Kirchner na frente As primeiras pesquisas de opinião na Argentina sobre a intenção de voto no segundo turno das eleições presidenciais no dia 18 de maio mostram o governador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, com 53% das intenções de voto, enquanto que o ex-presidente Carlos Menem teria 32% na Grande Buenos Aires, informou o analista Artemio López, da consultoria Equis López foi o único pesquisador que divulgou pesquisas prevendo um segundo turno entre López Murphy e Carlos Menem. Ele justificou a falta de credibilidade das pesquisas de opinião no primeiro turno dizendo que foi devido "à angústia provocada pelo cenário flutuante transmitida pelas pesquisas". Segundo ele, falta um realinhamento das opiniões e o que dizem os "políticos dizem para as pessoas não vale nada, zero?. O diretor do Centro de Estudos para a Nova Maioria, Rosendo Fraga, disse que ?o peronismo soma 60% entre os três (Menem, Duhalde e Kirchner) e implica que a futura governabilidade depende da recomposição de uma certa unidade no justicialismo, porque tem maioria no Senado, a primeira minoria na Câmara dos Deputados, e 80% do país com governadores justicialistas?, afirmou. Segundo ele, os argentinos, não querem lideranças majoritárias ou hegemônicas. "O grande desafio é a governabilidade", afirmou. Sobre as alianças para o segundo turno, Fraga acredita que o eleitor de centro-direita, que votou em López Murphy, se aproximará de Menem e os radicais estão mais próximos de Kirchner.