Pesquisa prevê disputa acirrada para a Catalunha

Bruxelas, 05/11/2017 - Pesquisa de opinião publicada pelo jornal La Vanguardia de Barcelona prevê uma corrida eleitoral apertada entre partidos que lutam pela independência de Catalunha da Espanha e os que lutam contra. Por uma margem apertada, os partidos favoráveis à secessão teriam maioria.

Após a destituição do governo, comunidade autônoma terá eleição em 21 de dezembro, por decisão das autoridades espanholas.

O governador alijado do cargo Carles Puigdemont e outros quatro ex-ministros regionais se entregaram à polícia de Bruxelas, de acordo com a procuradoria da Bélgica. Eles respondem por denúncia do Ministério Público espanhol pelo crime de ‘rebelião’ e por um mandado de prisão após deixar o país e não prestar depoimento marcado para a última quinta-feira, 2.

A rendição de Puigdemont ocorre em um momento em que duas pesquisas sugerem que os partidos pró-independência da Catalunha devem ocupar a maior parte dos assentos da assembleia regional em uma eleição marcada para dezembro. Mesmo com as intenções de voto indicando uma possível maioria, pode não ser o suficiente para aprovar a independência regional pelo Legislativo.

Uma pesquisa publicada pelo La Vanguardia prevê que os três partidos favoráveis à secessão ganhariam entre 66 e 69 assentos em dezembro, sendo que 68 lugares são necessários para que obtenha a maioria.

A pesquisa questionou 1.233 residentes da Catalunha entre 30 de outubro e 3 de novembro. A margem de erro é de 2,8%.

As partes favoráveis à separação ocuparam a maioria, 72 de 135 cadeiras no parlamento catalão, antes de este ser dissolvido pelas autoridades espanholas, em um movimento de repressão, depois de votar a favor de uma declaração de independência.

Associated Press.