Pesquisa: republicanos perdem terreno para democratas A confiança dos americanos no partido Republicano chegou a seu pior nível desde o começo do governo de George W. Bush. De acordo com uma pesquisa realizada pelo jornal The Washington Post e a agência de notícias ABC, divulgada nesta quarta-feira pelo site do diário, a maioria da população dos Estados Unidos afirma que confia mais no partido Democrata do que no Republicano para lidar com a situação no Iraque, a economia, a imigração e outros assuntos atualmente importantes para os americanos. A porcentagem da população que acredita que o país está no caminho errado sob a liderança dos republicanos chega a 69%, e a pesquisa ainda indica que os americanos acreditam que os democratas lidariam melhor com os 10 problemas propostos pelo estudo. Ainda segundo a pesquisa, no entanto, os democratas não devem se animar muito com os números, pois dois pontos mancham a imagem do partido. O primeiro é a falta de credibilidade do eleitorado em toda a área política, e o segundo é que 55% dos entrevistados disseram que não pretendem reeleger seus representantes no Congresso e irão votar em outros, com isso fazendo com que os democratas sintam uma leve perda de interesse em alguns de seus candidatos. O estudo mostra também que a desilusão para com a guerra no Iraque subiu para 59%, contra os 40% de aprovação. A forma como a administração de Bush está cuidando do emprego no país também foi criticada e a sua aprovação caiu para 33%, 5 pontos a menos do que na última pesquisa, realizada no mês passado. Apenas no combate ao terrorismo que os republicanos chegaram perto dos democratas, ficando com 41% da preferência contra os 46%. Mas em um assunto os americanos foram menos pessimistas do que nas últimas pesquisas. Em abril, 70% dos entrevistados disseram que a alta dos preços da gasolina foi o que impulsionou a queda da economia do país. Nesta pesquisam, no entanto, esse número caiu para 57%.