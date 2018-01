Pesquisadora diz que Bin Laden morreu Ghislaine Alleaume, uma historiadora e especialista em cultura árabe garante que Osama bin Laden morreu em dezembro de 2001 em algum refúgio perdido nas montanhas do Afeganistão, segundo uma entrevista ao jornal francês Le Figaro. A pesquisadora, que diz ter estudado durante vários meses sinais e dados sobre Bin Laden, assegura para os indícios convergem para a morte do chefe da Al Qaeda, após os bombardeios norte-americanos às montanhas em Tora Bora. Ghislaine diz que no último vídeo considerado autêntico de Bin Laden, de 27 de dezembro, ele aparece abatido e há sinais de que havia amputado um dos braços. Segundo a pesquisadores, ele aparece vestido com uma jaqueta militar, jogada sobre os ombros como se pretendesse disfarçar a ausência do braço esquerdo. Se a suspeita for verdade, as condições sanitárias do Afeganistão não permitiriam a sobrevivência por muito tempo de uma pessoa com um braço amputado. Segundo Ghislaine, desde aquele vídeo, não foram mais difundidas imagens de Bin Laden. A mensagem do dia 27 de dezembro antecedeu uma série de outras mensagens de adeus a Osama Bin Laden que apareceu em dezenas de sites islâmicos com versos do Corão e fazendo alusão a uma derrota dos muçulmanos. Para ela, uma carta difundida em 2002 e atribuída a Bin Laden é, na verdade, uma obra de seus seguidores. Segundo ela, a assinatura no final do texto foi trocada por Osama Mohamed Bin Laden. Normalmente o chefe da Al Qaeda assinava seu nome como irmão, xeque ou emir. A aparição de Mohamed, o nome de sue pai, agrega uma dimensão apocalíptica à mensagem. ?No Corão está escrito que o messias dos últimos tempos seria conhecido por alguns sinais, entre eles o nome do pai?, disse a pesquisadora ao Le Figaro.