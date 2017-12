Pesquisas apontam Bush na frente de Kerry Uma pesquisa publicada hoje pelo jornal The Washington Post, cuja margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos, dá 50% da preferência dos eleitores para o presidente George W. Bush e 47% para o senador democrata John Kerry nas próximas eleições presidenciais. Uma sondagem da revista Newsweek traz Bush com 48% e Kerry com 46% ? empate técnico levando-se em conta a margem de erro de 4 pontos. No sábado, a pesquisa da revista Time trouxe resultado idêntico à da Newsweek. Praticamente não há diferença na intenção de voto dos dois candidatos nos estados da Flórida, Pensilvânia, Ohio, Colorado, Wisconsin, Novo México, New Hampshire, Nevada e Iowa ? nos quais a maior parte dos analistas estimam que a disputa pela Casa Branca se definirá. Kerry fez campanha hoje em Columbus, Ohio, onde participou de um serviço religioso numa igreja batista, antes de viajar, à noite, para a Flórida ? onde visitaria West Palm Beach e Orlando. Bush também chegará à Flórida amanhã, onde deve ficar até terça-feira. O governador do estado, Jeb Bush, irmão do presidente, declarou hoje que o grande número de indecisos e os muitos novos eleitores tornam imprevisível qualquer prognóstico na Flórida ? que entre agosto e setembro foi abalada pela passagem de quatro furacões.