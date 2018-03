Pesquisas apontam vantagem de Chirac na França As mais recentes pesquisas de opinião indicam que o presidente da França, Jacques Chirac, deve derrotar o candidato da extrema-direita, Jean-Marie Le Pen, e vencer o segundo turno das eleições presidenciais do país com ampla vantagem. O instituto Ipsos, que realizou uma pesquisa por telefone com 922 pessoas nos dias 26 e 27 de abril, afirma que Chirac deve receber entre 74% e 81% dos votos, contra entre 19% e 26% de Le Pen. Segundo o site da BBC em português, os institutos de pesquisa receberam duras críticas no primeiro turno por não alertarem os eleitores sobre o avanço do candidato de extrema-direita. Líderes políticos de diversas correntes manifestaram apoio à candidatura de Chirac, após o surpreendente desempenho de Le Pen, que superou o primeiro-ministro socialista, Lionel Jospin, no primeiro turno das eleições. Manifestações contra Le Pen A polícia francesa teme um confronto entre manifestantes contrários a Le Pen e partidários da Frente Nacional, partido de extrema-direita, na próxima quarta-feira, quando diversos eventos estão marcados para celebrar o Dia do Trabalho em Paris. A Frente Nacional espera que 100 mil pessoas se reúnam em um encontro organizado pelo partido. No último fim-de-semana, milhares de pessoas foram às ruas em Paris e em outras 30 cidades francesas protestar contra a candidatura de Le Pen. Com cartazes escritos "Não!" sobre a foto do candidato, ativistas de direitos humanos, sindicalistas e socialistas marcharam pelo centro da capital francesa em protesto contra o avanço da extrema-direita no país. Segundos os organizadores, os protestos em Paris reuniram 45 mil pessoas. Somando com protestos em outras cidades do país, mais de 100 mil pessoas participaram de manifestações contra Le Pen. Dois mil policiais foram destacados para garantir a segurança apenas em Paris.