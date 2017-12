Pesquisas: Calderón e López Obrador empatados no México Três pesquisas divulgadas nesta terça-feira mostravam um empate técnico na disputa para as eleições presidenciais do México. Os candidatos Felipe Calderón, do Partido da Ação Nacional (PAN), e Andrés Manoel López Obrador, do Partido da Revolução Democrática (PRD), apareciam disputando a primeira posição para as eleições do próximo dia 2 de julho. Na noite desta terça-feira ocorreria o último debate entre os candidatos antes do pleito - realizado em turno único. Segundo a pesquisa do jornal El Universal, o esquerdista López Obrador e Calderón têm os mesmos 36% de intenções de votos. Em terceiro lugar, está o candidato do Partido Revolucionário Institucional (PRI), Roberto Madrazo, com 24%. Em relação ao mês passado, Calderón, aliado do atual presidente Vicente Fox, perdeu 3 pontos, e López Obrador ganhou 1 ponto. A sondagem divulgada pelo jornal La Crónica aponta um empate entre Calderón e López Obrador, ambos com 35%, e Madrazo tem 26%. Já a pesquisa veiculada pelo Excélsior dá uma pequena vantagem a López Obrador: 35,5% a 34,4% de Calderón. O resultado, porém, também é um empate técnico. O aumento nas intenções de voto no candidato da esquerda se deve, segundo os institutos, à eficiência dos ataques do partido de López Obrador sobre o PAN, de Calderón. Atentado Poucas horas antes do debate, a esposa e os três filhos do empresário Carlos Ahumada sofreram um atentado. Homens não identificados começaram a disparar contra o carro em que a família de Ahumada - preso desde 2004 por fraude e corrupção - estava. O ataque ocorreu no mesmo dia em que o empresário prometera divulgar vídeos supostamente capazes de provar a participação de membros do PRD, partido do candidato López Obrador, em um esquema de corrupção. Após o incidente, a esposa do empresário, Cecilia Gurza, disse que não divulgaria os vídeos hoje, mas refletiria sobre as ações a serem tomadas. Partidários do esquerdista qualificaram o atentado de "montagem".