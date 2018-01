Pesquisas dão vantagem a Berlusconi na Itália Segundo a maior parte dos italianos o líder da coalizão de centro-direita, Silvio Berlusconi, vencerá as eleições de 13 de maio - mas, apesar da vantagem da "Casa das Liberdades", o jogo eleitoral ainda está aberto, escreve hoje o Corriere della Sera. Após a dissolução do Parlamento na sexta-feira passada, a campanha eleitoral entrou em sua fase oficial, embora há meses a coalizão de Berlusconi venha enfrentando a centro-esquerdista "A Oliveira", liderada pelo ex-prefeito de Roma, Francesco Rutelli, na luta eleitoral. Segundo o jornal milanês, o triunfo da centro-direita (com cerca de 52% contra 47% dos votos, segundo as últimas pesquisas) é provável, embora o jogo ainda não esteja decidido, particularmente no centro e sul do país. A população quer sobretudo ouvir mais propostas sobre temas concretos e menos disputas sobre questões estritamente políticas: "o emprego e a criminalidade" são os indicados como prioritários por quase 60% dos cidadãos. Mas a maior importância do primeiro - o emprego -, até há alguns anos prioridade absoluta para todos os grupos, continua a sê-lo apenas entre os eleitores de esquerda. Os demais - centro-direita, indecisos e abstencionistas - estão já há algum tempo mais preocupados com a luta contra a delinqüência.