Pesquisas dão vantagem a Chávez Três pesquisas divulgadas neste fim de semana dão vantagem para o "sim" no referendo que decidirá sobre a possibilidade de reeleições ilimitadas na Venezuela, no domingo. Apenas uma pesquisa, realizada pela empresa Hinterlace, dá vantagem ao "não", com 49%, diante dos 44% do "sim". A maior margem de vantagem em favor da proposta de reeleições ilimitadas - apoiada pelo presidente venezuelano, Hugo Chávez - aparece nas pesquisas feitas pelas empresas North American Opinion Research Inc. (Naorinc) e Investigación Social XXI. Ambas revelam que, se o referendo fosse hoje, o "sim" ganharia com uma margem de 16% sobre o "não". A empresa Datanálisis foi a que apontou margem mais estreita em favor do "sim": 51% frente aos 48% do "não". Segundo analistas, o comparecimento dos eleitores às urnas será decisivo para confirmar a tendência, já que o voto, na Venezuela, é voluntário.