Pesquisas de boca-de-urna dão vitória a Humala no Peru O candidato nacionalista Ollanta Humala está no segundo turno das eleições presidenciais do Peru, mas o seu adversário ainda não foi definido, segundo pesquisas de boca-de-urna. Segundo a empresa de pesquisa Apoyo, Humala pode obter 29,6% dos votos, a conservadora Lourdes Flores 24,5%, e o ex-presidente Alan García 24,2%. A pesquisa de boca-de-urna da Companhia Peruana de Pesquisa de Mercados (CPI) deu a Humala 30,1%, a Flores, 25,8% e a García, 24%. A empresa Datum Internacional atribuiu a Humala 29,2% dos votos, a García, 24,4% e a Flores, 24,1%. Por último, a pesquisa de Peruana de Opinião Pública (POP) indica que Humala recebeu 30% e há um empate de 25% entre Flores e García. Estas pesquisas têm, segundo seus responsáveis, uma margem de erro de entre 3 e 4 pontos percentuais. Humala é candidato pelo partido nacionalista União pelo Peru (UPP), Flores, pela Aliança conservadora União Nacional, e o social-democrata Alan García pelo histórico Partido Aprista Peruano (Apra). Estas empresas divulgarão a partir das 20h (22h em Brasília) suas pesquisas rápidas, sobre votos apurados, já que a partir dessa hora serão divulgados os primeiros resultados oficiais.