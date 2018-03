Pesquisas de boca de urna indicam reeleição de Correa

A segunda posição ficou com o ex-banqueiro Guillermo Lasso, com aproximadamente 20% dos votos, segundo sondagens divulgadas pelas emissoras de TV Teleamazonas e Ecuavisa e pelo jornal local El Comercio.

Se confirmados os resultados das bocas de urna, o jovem economista de esquerda se reelegerá para mais quatro anos de mandato. A televisão pública equatoriana exibiu imagens de Correa comemorando com correligionários do Palácio de Carondelet, sede do governo do país. De acordo com o Conselho Eleitoral, os primeiros resultados oficiais sairão por volta de 21 horas (de Brasília). As informações são da Dow Jones e da Associated Press.