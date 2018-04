Pesquisas indicam reeleição do presidente da Áustria Pesquisas indicam que o atual presidente da Áustria, Heinz Fischer, do partido Social Democrata, venceu as eleições de hoje com 78,7% dos votos. Cerca de 55,7% dos votos já foram contados, de acordo com uma pesquisa da rede de televisão ORF. A candidata oposicionista Barbara Rosenkranz, do Partido Liberal (FPÖ), teve 15,5% dos votos e Rudolf Gehring, do Partido Cristão Austríaco, ficou com 5,8%.