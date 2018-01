Pesquisas indicam vitória fácil de Kirchner A uma semana do segundo turno das eleições presidenciais argentinas, todas as pesquisas de opinião publicadas neste domingo pela imprensa local indicam uma vitória tranquila do governador Néstor Kirchner contra o ex-presidente Carlos Menem. A pesquisa do Opinião Pública, Serviços e Mercados, feita com 1.100 pessoas, revela que 71,1% vão votar no governador de Santa Cruz contra 28,9% que votarão em Menem. Já o instituto Analogías, que ouviu 2.600 argentinos, 72,1% têm intenção de votar em Kirchner, contra 27,9% que preferem Menem. A sondagem realizada pela consultoria Ricardo Rouvier e Associados, com 1.300 eleitores, indica Kirchner com 68,4% das intenções, contra 31,6% de Menem. Apesar dos crescentes boatos de que Menem irá renunciar à candidatura, o ex-presidente vem garantindo o contrário. "Não penso nem de perto abandonar a luta. Nunca abandonei uma candidatura e nem vou abandonar agora", disse ele na semana passada.