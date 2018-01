Pesquisas mostram avanço da oposição na Índia A coalizão que sustenta o governo do premier Atal Bihari Vajpayee busca ampliar sua base política, depois de pesquisas indicarem ganhos expressivos do Partido do Congresso, na oposição, nas eleições parlamentares que duraram três semanas. Resultados oficiais são esperados para quinta-feira e podem devolver energia política à dinastia Nehru-Gandhi. Sonia Gandhi é a principal liderança do Partido do Congresso. As pesquisas eleitorais - que se mostraram erradas nas eleições estaduais - mostram a coalizão de Vajpayee incapaz de obter o controle do Parlamento e consolidar um gabinete estável. Isso poderá levar a negociações intensas pelo apoio das minorias. Os mercados tendem a preferir o governo atual, visto como mais simpático à abertura econômica. O possível avanço do Partido do Congresso, somado à expectativa de semanas de negociações políticas, levou a Bolsa de Bombaim a uma queda de 2,5% na abertura. A moeda indiana, a rupia, atingiu sua cotação mais baixa dos últimos três meses frente ao dólar.