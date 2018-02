Pesquisas mostram Bush um pouco acima de Kerry O presidente George W. Bush voltou a defender a invasão do Iraque e o Patriot Act, lei que dá maiores poderes às autoridades no combate ao terrorismo, enquanto os responsáveis por sua campanha à reeleição saúdam a ?tremenda resistência? do presidente, que em duas pesquisas divulgadas nesta semana aparece alguns pontos acima do candidato democrata John Kerry. A despeito das críticas sofridas pelo presidente na comissão que investiga os atentados de 11 de setembro de 2001 e do aumento da violência no Iraque, Bush aparece à frente de Kerry por pequena margem, depois de meses atrás nas sondagens. A campanha eleitoral de Bush gastou US$ 50 milhões em março, um recorde em termos de campanha eleitoral para a presidência. Bush passou um segundo dia em defesa do Patriot Act, lei que vem sendo amplamente criticada por expandir os poderes do governo para realizar prisões e violar a privacidade de suspeitos. As pesquisas CNN-USA Today-Gallup e ABC-Washington Post mostram Bush ganhando uma pequena vantagem. Na ABC-Post, as intenções de voto ficaram em 48%-46% para Bush e Kerry, respectivamente, e 6% para o independente Ralph Nader, entre eleitores registrados. Na CNN-USA Today-Gallup, o placar entre Bush e Kerry era de 50%-44%, com Nader a 4%, entre eleitores prováveis.