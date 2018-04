Pesquisas mostram que democratas têm apoio de evangélico branco Pesquisas boca-de-urna divulgadas durante primárias presidenciais nos Estados de Missouri e Tennessee mostram que o Partido Democrata tem algum apoio de evangélicos brancos, um grupo fortemente associado ao Partido Republicano. Comissionado pelo Faith in Public Life, um centro de pesquisa não-partidário, e conduzido pela Zogby International durante as primárias de 5 de fevereiro, as análises foram as primeiras a perguntar a eleitores democratas se eles são evangélicos. As descobertas reforçam outras análises mostrando que os republicanos ainda comandam a maior parte do apoio deste bloco eleitoral, mas de forma alguma o dominam inteiramente. As pesquisas também apontam que evangélicos brancos democratas --como outros brancos em Missouri e Tennessee-- mostraram preferência por Hillary Clinton sobre Barack Obama. Hillary, senadora pelo Estado de Nova York que seria a primeira mulher presidente do país, e Obama, senador por Illinois que seria o primeiro presidente negro, disputam uma acirrada batalha pela indicação do Partido Democrata para a eleição geral de novembro. Em Missouri, as pesquisas mostraram que 34 por cento de todos os evangélicos brancos que votaram participaram das primárias dos democratas, contra 66 por cento dos republicanos. Evangélicos compuseram 19 por cento de todos os eleitores democratas em Missouri e 54 por cento apoiaram Hillary, contra 37 por cento de Obama, trazendo o resultado para perto de todos os brancos. No Tennessee, as pesquisas indicaram que 32 por cento dos evangélicos eram democratas e foram responsáveis por 29 por cento de todos os votos do partido. Neste Estado, Clinton superou Obama por 78 a 18 por cento entre os evangélicos democratas. REUTERS AS ES