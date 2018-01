Pesquisas mostram Uribe no auge da popularidade O presidente da Colômbia, Alvaro Uribe, continua no auge da popularidade, de acordo com pesquisa divulgada hoje, menos de um mês após o Congresso ter aprovado a emenda constitucional que permite a reeleição presidencial. Se o pleito, previsto para 2006, ocorresse hoje, Uribe teria entre 6% e 67% dos votos, comparado com 19% do principal opositor, Horacio Serpa, do Partido Liberal. Um forte crescimento econômico, a desmobilização de centenas paramilitares de direita e diversas vitórias na guerra contra a guerrilha marxista contribuem para a popularidade do presidente, dizem analistas. Uribe foi eleito por ampla margem em 2002, prometendo pôr fim à guerra civil com os marxistas, que dura 40 anos, combater o narcotráfico e restaurar a autoridade do governo. Grupos de defesa dos direitos humanos vêm manifestando preocupação com algumas das políticas de Uribe.