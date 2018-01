Pesquisas põem Bush à frente de Kerry Três pesquisas de intenção de voto divulgadas hoje nos EUA situam o presidente George W. Bush, do Partido Republicano, na liderança das intenções de voto frente ao senador John Kerry, do Partido Democrata. Na pesquisa da revista Time, Bush tem 52% das preferências, enquanto Kerry tem 41% e o independente Ralph Nader tem 3%. A pesquisa foi feita entre terça-feira e ontem, durante a convenção nacional do Partido Republicano, entre 1.316 adultos, 926 dos quais se declararam prováveis eleitores; a margem de erro é de 4 pontos porcentuais. A pesquisa do instituto Zogby, por sua vez, traz Bush na liderança com 46% das preferências, seguido por Kerry, com 44%; os indecisos são 9%. Na pesquisa anterior da Zogby, feita entre 26 e 29 de julho (durante a convenção do Partido Democrata), Kerry tinha 48% das preferências e Bush 43%, com 8% dizendo-se indecisos. A pesquisa Zogby divulgada hoje foi feita entre 1.001 prováveis eleitores e tem margem de erro de 3,2 pontos porcentuais. Outra pesquisa divulgada hoje é da Rasmussen Reports; ela traz Bush na liderança com 49%, seguido por Kerry, com 45%. Foram ouvidos 1.500 eleitores prováveis e a margem de erro é de 3 pontos porcentuais. A Rasmussen também divulgou pesquisa feita durante o último fim de semana nos estados americanos, com projeção de votos no Colégio Eleitoral que decidirá a eleição após a votação popular de 2 de novembro; de acordo com essa pesquisa, Bush lidera no Colégio Eleitoral com 213 votos, enquanto Kerry teria 207 votos; são necessários 270 votos para vencer.