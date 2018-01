Pesquisas têm números divergentes nas eleições nos Estados Unidos Três pesquisas de opinião pública mostram resultados bastante divergentes sobre a disputa presidencial nos Estados Unidos entre o presidente George W. Bush e o candidato democrata John Kerry. Duas pesquisas divulgadas na quinta - Pew Research Center e Harris Interactive - dão empate técnico entre os dois. Já a enquete publicada nesta sexta - Gallup - mostra uma vantagem de 13 pontos percentuais para Bush. A pesquisa de hoje, encomendada pelo jornal USA Today e TV CNN, diz que o presidente seria reeleito com 55% dos votos contra 42% do senador de Massachusetts. A enquete foi realizada entre os dias 13 e 15 de setembro com 1.022 pessoas e tem margem de erro de três pontos percentuais. Na pesquisa anterior, de agosto, Bush tinha apenas três pontos de vantagem sobre Kerry. A sondagem do Pew Research Center detectou uma vantagem de 1 ponto percentual para Bush - 47% contra 46%. A enquete foi realizada entre os dia 11 e 14 de setembro e tem uma margem de erro de 3,5 pontos. Na pesquisa anterior, no início do mês de setembro, Bush estava 16 pontos na frente. Já a pesquisa da Harris Interactive, entre os dias 9 e 13 de setembro, também com uma margem de erro de três pontos, revela empate de com 47%. Na pesquisa feita em junho, Bush estava 10 pontos percentuais na frente.