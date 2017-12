Pessoas famosas morreram nos aviões seqüestrados As primeiras vítimas da série de atentados de terça-feira a serem identificadas foram as que estavam nos aviões seqüestrados e transformados em armas pelos terroristas. Entre os mortos do vôo 11 da American Airlines - previsto para voar de Boston a Los Angeles, lançado contra uma das torres do World Trade Center - estão a atriz e fotógrafa Berry Berenson, de 53 anos, e o roteirista e produtor David Angell, de 54 anos. Berry era viúva do ator da série Psicose, Anthony Perkins, e irmã da também atriz Marisa Berenson. Angell era o co-criador das séries para TV Frasier e Wings. Também no vôo 11 estava um dos gurus da nova economia dos EUA, Daniel Lewin, de 31 anos, co-fundador da empresa de informática Akamai Technologies. No vôo 77, também da American, que deveria voar de Washington a Los Angeles e foi derrubado sobre o Pentágono, estava a advogada e comentarista política da rede de TV NBC Barbara Olson, mulher do subprocurador geral dos EUA, Theodore Olson. Barbara chegou a ligar para o marido de seu celular para informá-lo que o avião estava sob o poder de seqüestradores.