Petraeus anuncia operações militares perto do Paquistão

Grupos ligados ao Taleban afegão e outras milícias islâmicas se refugiam ao longo da fronteira com o Paquistão, que tem sido pressionado pelos Estados Unidos a enfrentar os rebeldes na zona tribal, o que afeta de forma negativa as relações entre os dois países.

Petraeus, que assumiu o controle das forças no Afeganistão em julho, disse ontem que já houve operações coordenadas em ambos os lados da fronteira, com soldados paquistaneses de um lado e efetivos da Otan e afegãos do outro.

O general falou durante uma entrevista a bordo de um avião militar, enquanto viajava pelo Afeganistão fazendo visitas a bases e postos militares. Segundo ele, o Paquistão reconheceu "a necessidade de fazer mais para concretizar seus objetivos (nas áreas tribais do país), e nós vamos coordenar com eles para assistir suas operações".

Petraeus insistiu, no entanto, em reconhecer os esforços paquistaneses na hora de enfrentar os rebeldes. "Devemos ser claros em reconhecer o que o Paquistão tem feito durante os últimos 22 meses, o que é considerável. Realizaram operações admiráveis contra a insurgência" em várias regiões, inclusive no Vale do Swat. As informações são da Associated Press.