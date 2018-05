Petraeus chefiará CIA e Panetta vai para Defesa, diz TV O diretor da CIA, Leon Panetta, será o novo secretário de Defesa dos Estados Unidos, enquanto o general David Petraeus o substituirá no comando da agência central de inteligência, informaram hoje as redes de televisão norte-americanas ABC e NBC. Trata-se de uma importante mudança na equipe do presidente Barack Obama.