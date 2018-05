Petraeus prevê remanejar tropas O comandante das tropas americanas no Iraque, general David Petraeus, afirmou ontem que está preparando recomendações para um ''''remanejamento'''' de soldados no país. A medida autorizaria o deslocamento de tropas de regiões que se tornaram menos violentas para outras onde a segurança continua precária. As forças iraquianas assumiriam o controle dos locais deixados pelos americanos. ''''Acho que todos entendem que daqui a um ano a presença americana no Iraque deverá ser um pouco menor do que é hoje'''', afirmou Petraeus. ''''A questão é como iremos fazer isso sem perder o que já conseguimos até agora. Tivemos muito progresso nas nossas ações, mas ainda há muito a ser feito.'''' Petraeus enfatizou que o remanejamento não significa uma redução do número de soldados. Na prática, as tropas seriam reposicionadas em áreas críticas ou utilizadas para criar uma força de reserva para intervir onde houver uma explosão de violência. Ele é um dos responsáveis pela aplicação da recente estratégia dos EUA no Iraque, que acrescentou 35 mil soldados americanos aos 130 mil já posicionados no país. Petraeus espera oficializar suas recomendações antes de voltar a Washington no mês que vem, quando apresentará ao Congresso um relatório dos resultados da estratégia.