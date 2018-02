Petroleiras mantêm paralisação no Golfo Companhias de petróleo mantêm paralisação parcial de suas atividades, neste sábado, 5, com a passagem da tempestade tropical Karen, no Golfo do México. A informação é de reguladores do governo norte-americano. Com a paralisação, as petrolíferas poderão deixar de produzir, por dia, 866 mil barris e 1,83 bilhões de pés cúbicos de gás natural, o que representam 60% e 48%, respectivamente, do total produzido na região.