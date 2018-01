Petroleiro é bombardeado e três ficam feridos, diz empresa estatal da Líbia Um navio petroleiro da Líbia foi bombardeado neste domingo, quando preparava para descarregar em uma estação de energia na costa central do país, disse um porta-voz da estatal National Oil. A notícia é mais uma mostra do risco para essas embarcações, que navegam em águas do instável país do norte da África.