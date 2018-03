Petróleo causou a guerra, diz subsecretário dos EUA O subsecretário de Defesa dos EUA, Paul Wolfowitz, teria admitido, numa reunião com autoridades de segurança da Ásia, em Cingapura, que a verdadeira causa da invasão do Iraque por EUA e Grã-Bretanha não foram as supostas armas de destruição em massa de Saddam Hussein, mas o fato de que o Iraque está ?nadando em petróleo?. A suposta declaração de Wolfowitz foi divulgada por dois jornais alemães e reproduzida pelo diário britânico The Guardian. Perguntado sobre a diferença de tratamento entre o Iraque a Coréia do Norte - onde há suspeitas fortes da existência de armas nucleares - Wolfowitz teria respondido, segundo o Guardian: ?Vamos encarar isso de maneira simples. A diferença mais importante entre a Coréia do Norte e o Iraque é que, economicamente, nós não tivemos escolha quanto ao Iraque. O país nada em petróleo?.