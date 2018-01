Petróleo será desafio do novo Timor Leste Apesar de todos os problemas enfrentados por Timor Leste, a grande esperança do país é conseguir tornar-se um dos principais produtores de petróleo do Sudeste Asiático, o que solucionaria grande parte das limitações financeiras do governo do país que surge, como nação independente, ao meio dia deste domingo (horário de Brasília). Cálculos apontam que o petróleo poderia produzir uma renda de até US$ 36 bilhões nos próximos 20 anos. Mas não será fácil convencer as empresas australianas que já fazem a exploração do local a deixar a região. De fato, a história recente de Timor Leste se confunde com a história da luta pela exploração do petróleo em sua costa. Em 1971, a Austrália e a Indonésia acertaram um acordo de delimitação da fronteira marítima dos dois países. Na região de Timor Leste, que ainda era controlado por Portugal, os australianos conseguiram de Lisboa um tratado que deixava a maior parte da bacia de petróleo fora da fronteira da então colônia. Com a invasão de Timor Leste pela Indonésia, em meados dos anos 70, Jacarta manteve a fronteira onde os australianos queriam e, em troca, a Austrália reconheceu a posse do território pela Indonésia. Desde a saída dos indonésios da região e o início da administração da ONU, ficou acertada a divisão dos royalties conseguidos com o petróleo entre as empresas australianas e o governo local. Com a independência, a partir da zero hora local de segunda-feira, o presidente Xanana Gusmão terá a responsabilidade de renegociar a fronteira marítima com a Austrália, com o objetivo de voltar a contar com as bacias de petróleo. A tarefa, porém, poderá ser tão difícil quanto a independência. Um dos obstáculos é o envolvimento dos australianos no processo de construção de Timor Leste. O país ofereceu soldados, ajuda alimentar e na área da saúde, além de pagar os salários de várias personalidades timorenses por meio de organizações não-governamentais pouco transparentes. Tudo isso para seduzir Timor Leste a manter suas fronteiras intactas.